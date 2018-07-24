Самая дорогая съемная квартира в Подмосковье в 15 раз дешевле самой дорогой в Москве

Максимальная стоимость съемного жилья в Подмосковье составляет 200 тысяч рублей в месяц. Самое же дорогое предложение в Москве сдается за 3 миллиона, говорится в сообщении компании «Миэль»

За 3 миллиона рублей в столице сдается квартира на Остоженке — ее площадь почти 300 квадратных метров, есть свой выход в сад. Жилье занимает целый этаж особняка на одной из самых дорогих московских улиц.

На втором месте самых дорогих предложений Москвы квартира на Арбате за 1 миллион рублей в месяц, третье место — у шестикомнатных апартаментов в дворцовом стиле на Ленинском проспекте, поселиться там можно за 818 тысяч рублей в месяц.

Самый дорогой вариант съемного жилья в Подмосковье — это четырехкомнатная квартира в новостройке в Реутове за 200 тысяч рублей в месяц. Квартира сдается с дизайнерским ремонтом и высококлассной техникой.