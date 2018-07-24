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Самая дорогая съемная квартира в Подмосковье в 15 раз дешевле самой дорогой в Москве
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Самая дорогая съемная квартира в Подмосковье в 15 раз дешевле самой дорогой в Москве 

Вести.Ru 18 минут назад
Фото: Вести.Ru
Максимальная стоимость съемного жилья в Подмосковье составляет 200 тысяч рублей в месяц. Самое же дорогое предложение в Москве сдается за 3 миллиона, говорится в сообщении компании «Миэль».
За 3 миллиона рублей в столице сдается квартира на Остоженке — ее площадь почти 300 квадратных метров, есть свой выход в сад. Жилье занимает целый этаж особняка на одной из самых дорогих московских улиц.
На втором месте самых дорогих предложений Москвы квартира на Арбате за 1 миллион рублей в месяц, третье место — у шестикомнатных апартаментов в дворцовом стиле на Ленинском проспекте, поселиться там можно за 818 тысяч рублей в месяц.
Самый дорогой вариант съемного жилья в Подмосковье — это четырехкомнатная квартира в новостройке в Реутове за 200 тысяч рублей в месяц. Квартира сдается с дизайнерским ремонтом и высококлассной техникой.
Второе место в области у трешки из Красногорска за 75 тысяч рублей в месяц, на третьем — двухуровневые апартаменты в том же Красногорске и по той же цене.
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