Известны цены на новую Kia Optima в РФ

Официальные представители производителя в нашей стране сегодня опубликовали расценки на новую версию седана модели Kia Optima.

Отличает новинку от актуальной модели новая радиаторная решётка, которая очень сильно напоминает грани гриля. Хотя, в топовой модификации производитель предлагает купить автомобиль с решёткой радиатора в форме сот. Кроме того, авто получило обновлённые бампера, новые противотуманки, фары со светодиодами и усовершенствованные задние фонари.

А вот в интерьере не произошло таких разительных изменений. Некоторые модификации были внедрены в рулевое колесо, на котором теперь располагаются клавиши для управления системами. А вот любителям светлых салонов придётся отойти от своих предпочтений, так как производитель предлагает только тёмно-серую обивку, хотя в спортивной модификации можно заказать седан с салоном черного цвета и яркими красными вставками.

Самая доступная модификация Classic будет стоить от 1 219 900 рублей, а под своим капотом скрывать двухлитровый мотор. Самая дорогая модель станет в исполнении GT с турбированным двухлитровым мотором отдачей в 245 лошадиных сил. Его ценник составит 1 929 900 рублей.