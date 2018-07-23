В Совете муфтиев России высказались против продажи пива на стадионах

В пятницу на заседании госсовета по физкультуре и спорту глава Татарстана Рустам Минниханов рассказал президенту РФ Владимиру Путину , что в регионе за время чемпионата мира было продано пива на 89 миллионов рублей, и «никаких эксцессов, никаких проблем не было». Он попросил главу государства рассмотреть вопрос более либерального подхода к реализации пива во время футбольных соревнований.

Комментируя по просьбе РИА Новости данное предложение, заместитель председателя Совета муфтиев России (СМР) Рушан Аббясов заметил, что в исламе наложен строгий запрет на употребление любых алкогольных напитков, какой бы крепости они ни были, а также других опьяняющих веществ, поскольку все они «затуманивают человеческий разум». Подобные предписания взяты из Корана.

"Конечно же, мы выступаем только за здоровый образ жизни, против пропаганды пива и каких-либо других алкогольных напитков. Мы всегда пытаемся приучать молодежь к культуре поведения в развлекательных местах и где бы то ни было… Мы знаем, что спорт, наоборот, нас призывает к тому, чтобы человек вел правильный образ жизни, он помогает нам следить за своим организмом и не вредить ему", — сказал Аббясов РИА Новости.

При этом он отметил, что в данном случае «речь идет не только о спортсменах, но и о тех, кто приходит на спортивные мероприятия». «Мы ответственны перед Всевышним за наше тело, и за то, как мы к нему относимся, мы будем держать ответ. Поэтому мы выступаем только за пропаганду правильного, здорового образа жизни», — подчеркнул зампред СМР.

Ранее руководитель движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев заявил РИА Новости, что участники одноименного федерального проекта не поддерживают идею разрешить продажу пива на стадионах, поскольку «спорт и спирт» несовместимы. Как отметил Хамзаев, чемпионат мира по футболу в России , прошедший без происшествий, «не показатель для изменения действующих, не просто так принятых законов». По его мнению, попытка вернуть пиво на стадионы может привести к более агрессивному поведению фанатов и в целом к негативным последствиям, в том числе это «испорченное зрелище, убитая инфраструктура».