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Ростехнадзор проверит готовность к зиме ряд городов Алтайского края
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Ростехнадзор проверит готовность к зиме ряд городов Алтайского края 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Досрочные проверки готовности к отопительному сезону со стороны Ростехнадзора пройдут в проблемных городах и районах Алтайского края, сообщил врио главы регионального минстройтранса Иван Гилев в ходе пресс-конференции, посвященной подготовке к зиме.
Год назад из-за просрочек в оплате и проблем с оборудованием 24 муниципалитета края не получили паспортов готовности. В зоне риска находятся города Камень-на-Оби, Горняк, Славгород, а также районы — Шипуновский, Третьяковский, Немецкий, Михайловский и ряд других.
Один из основных вопросов подготовки к зиме — закупка муниципалитетами топлива. Объем потребности в угле на отопительный период 2018-2019 годов оценивается министерством в 684 тысячи тонн. «В данный момент суммарные запасы угля на объектах малой теплоэнергетики составляют 70 тысяч тонн», — приводятся в сообщении, размещенном на сайте министерства, слова Гилева.
Зачастую вопрос подготовки к отопительному период, как отмечают в министерстве, упирается в тарифное регулирование. Так, например, в Камне-на-Оби, где прошлой зимой уже вводился режим ЧС в связи с проблемами в теплоснабжении, тариф на теплоэнергию составляет 1846 рублей за Гкал.
В муниципальной теплоснабжающей компании МУП «Каменские теплосети» отмечают, что расчетный тариф должен быть ниже 2424,97 рубля за Гкал, в противном случае грядущий отопительный сезон вновь представляется проблемным.
Итоги досрочной проверки Ростехнадзором будут известны позднее. В соответствии с установленными графиками подготовка объектов топливно-энергетического комплекса и ЖКХ края к отопительному периоду должна быть завершена до 15 сентября.
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