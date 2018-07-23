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Россельхознадзор ввел карантин из-за сибирской язвы в Туве
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Россельхознадзор ввел карантин из-за сибирской язвы в Туве 

Rambler News Service 2 часа назад
Россельхознадзор объявил о вводе карантина в Туве из-за обнаружения очага сибирской язвы, сообщает ведомство.
«Россельхознадзор сообщает об установлении распоряжением Главы Республики Тыва ограничительных мероприятий (карантина) на территории чабанской стоянки в местечке «Кундук» сумона Барлык Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва по сибирской язве. Карантин введен в связи с положительным результатом экспертизы патологического материала от вынужденно забитого крупного рогатого скота, проведенной Государственным бюджетным учреждением «Тувинская ветеринарная лаборатория» 22 июля 2018 года», — указано в сообщении Россельхознадзора.
Границы угрожаемой зоны определены в радиусе пяти километров.
«Постановлением определены границы угрожаемой зоны в радиусе 5 км от эпизоотического очага. Введены ограничения на оборот животных, продуктов животноводства, кормов и кормовых добавок в очаге и угрожаемой зоне», — говорится в сообщении.
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