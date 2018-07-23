Росприроднадзор оспорит отказ взыскать с «Домодедова» 834 млн руб за загрязнение ручья

Росприроднадзор по Центральному федеральному округу обжалует отказ взыскать со столичного аэропорта «Домодедово» штраф за загрязнение ручья, по данным истца, аэропорт сбрасывал сточные воды, которые затем попали в Безымянный ручей, сообщает в понедельник «Интерфакс»

«Росприроднадзор по ЦФО подал апелляционную жалобу на отказ Арбитражного суда Московской области взыскать 834,3 миллиона рублей с ООО «Международный аэропорт „Домодедово“ по делу о загрязнении вод ручья Безымянного», — говорится в сообщении.

Жалоба зарегистрирована 9 июля, отмечается в материалах судебной картотеки.

Суд принял к рассмотрению иск Росприроднадзора в декабре 2017 года. По данным истца, «Домодедово» при осуществлении хозяйственной деятельности сбрасывал сточные воды на рельеф местности с последующим впадением в Безымянный ручей — приток реки Гнилуши. Сброс сточных вод «производится в отсутствие соответствующих разрешений».

«Сумму вреда, причиненного водному объекту за период с 18 мая по 28 июня 2017 года, Росприроднадзор оценил в 834,3 миллиона рублей. Деньги, по мнению истца, необходимо взыскать в пользу бюджета городского округа Домодедово », — уточняется в сообщении.

В качестве доказательств Росприроднадзор представил результаты отбора проб сточных и природных вод, но суд счел, что экспертные исследования проведены лицами, которым в силу прямого указания закона не могло быть поручено проведение указанной экспертизы.

Как заключается в сообщении, в мае областной суд отказал Росприроднадзору во взыскании с «Домодедова» 37 миллионов рублей по делу о загрязнении ручья Безымянного в апреле прошлого года. Доводы суда были такими же. В июне ведомство обжаловало это решение.