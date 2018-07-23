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Росприроднадзор оспорит отказ взыскать с «Домодедова» 834 млн руб за загрязнение ручья
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Росприроднадзор оспорит отказ взыскать с «Домодедова» 834 млн руб за загрязнение ручья 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Росприроднадзор по Центральному федеральному округу обжалует отказ взыскать со столичного аэропорта «Домодедово» штраф за загрязнение ручья, по данным истца, аэропорт сбрасывал сточные воды, которые затем попали в Безымянный ручей, сообщает в понедельник «Интерфакс».
«Росприроднадзор по ЦФО подал апелляционную жалобу на отказ Арбитражного суда Московской области взыскать 834,3 миллиона рублей с ООО «Международный аэропорт „Домодедово“ по делу о загрязнении вод ручья Безымянного», — говорится в сообщении.
Жалоба зарегистрирована 9 июля, отмечается в материалах судебной картотеки.
Суд принял к рассмотрению иск Росприроднадзора в декабре 2017 года. По данным истца, «Домодедово» при осуществлении хозяйственной деятельности сбрасывал сточные воды на рельеф местности с последующим впадением в Безымянный ручей — приток реки Гнилуши. Сброс сточных вод «производится в отсутствие соответствующих разрешений».
«Сумму вреда, причиненного водному объекту за период с 18 мая по 28 июня 2017 года, Росприроднадзор оценил в 834,3 миллиона рублей. Деньги, по мнению истца, необходимо взыскать в пользу бюджета городского округа Домодедово», — уточняется в сообщении.
В качестве доказательств Росприроднадзор представил результаты отбора проб сточных и природных вод, но суд счел, что экспертные исследования проведены лицами, которым в силу прямого указания закона не могло быть поручено проведение указанной экспертизы.
Как заключается в сообщении, в мае областной суд отказал Росприроднадзору во взыскании с «Домодедова» 37 миллионов рублей по делу о загрязнении ручья Безымянного в апреле прошлого года. Доводы суда были такими же. В июне ведомство обжаловало это решение.
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