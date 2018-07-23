«Базовая ценность», или Как США защитят президента Аргентины

«Базовая ценность», или Как США защитят президента АргентиныБольше всего это должно возмутить Варшаву . Она даже закон о Холокосте переписала, исключив наказание за формулировку «польские лагеря смерти», чтобы Белый дом ее простил и создал-таки здесь свою военную базу. Но в Пентагоне по-прежнему утверждают, что она ему не нужна. Хотя у шляхты под боком, как она считает, экзистенциальная угроза. А этим чего бояться? Самое страшное с ними уже произошло — сборная с Месси вылетела в одной восьмой. А в латентной войне с Британией за Фолкленды Штаты все равно не помогут. «Зато они помогут мне», — вероятно, подумал президент Аргентины Маурисио Макри и решил стать для США «базовой ценностью».

По данным СМИ, он согласился «приютить» в стране как минимум три американских военных базы в провинциях Неукен , Мисьонес и Огненная Земля. За счет Вашингтона. Варшава, к слову, готова сама ему заплатить. Но в Польше же нет крупного месторождения сланцевого газа. А в Неукене есть. Из Польши же нельзя контролировать Магелланов пролив и Антарктиду. А из Огненной Земли можно. Так что предложение Макри из разряда тех, от которых трудно отказаться. И в этом нет ничего удивительного. Он же и президентом стал как прозападный ставленник. Точнее, просеверный, если иметь в виду расположение двух Америк относительно друг друга.

Все это время он, правда, пытался создавать видимость многовекторности. И даже у Путина гостил, как он признавался, с большим удовольствием и с расчетом на стратегическое сотрудничество. Но на Чемпионат мира, хоть и обещал, а не приехал. Потому что прижало. В минувшем мае национальная валюта обвалилась до исторического минимума. За доллар давали 23,73 песо. Из-за тяжелой экономической ситуации Макри и сам решил не ездить на Мундиаль, и чиновникам своим запретил. Песо в итоге это не спасло. Власти по-прежнему ведут переговоры с МВФ о кредите в 30 миллиардов долларов.

Учитывая, под чью диктовку в нем принимают решения, можно предположить, что после такого военного сигнала из Буэнос-Айреса шансы на получение этих денег у него серьезно возрастут. «Программу лояльности» ведь еще никто не отменял. А за год до очередных президентских выборов Макри крайне важно заинтересовать американцев в своем переизбрании, поскольку в собственных силах он уже совсем не уверен. Он и в прошлый раз победил со скрипом. Лишь во втором туре и собрав под своими знаменами все оппозиционные силы. Но многие из них и при нем таковыми остались.

Кроме того, три года назад он одолел все-таки не Кристину Киршнер — на тот момент она исчерпала количество президентских сроков — а всего лишь ее человека. В 2019-ом же, как говорят, ему придется иметь дело с ней самой. Закон позволяет ей вновь выдвигаться через паузу и, скорее всего, она им воспользуется. Хотя и у нее достаточно противопоказаний. Но что бы о ней ни сплетничали, каким бы уголовным преследованиям ее ни подвергали, валютный антирекорд установила не она, а ее сменщик. Ему это припомнят. А еще гибель подлодки «Сан-Хосе». И фиаско сборной Аргентины тоже.

Не забудут ему и того, что решение об американских базах он принял без одобрения конгресса. Вряд ли Вашингтон обратит внимание на такую мелочь. Ведь из Маурисио Макри еще может получиться «свой сукин сын», а из Кристины Киршнер — точно нет. Но если Штаты успеют обосноваться в Аргентине при Макри, то им будет без разницы, останется он или уйдет. Они-то отсюда уже никуда не денутся.

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