Лекцию о взаимодействии социальных общностей прочтут вблизи Бутырского района

О взаимодействии социальных общностей расскажут 24 июля вблизи Бутырского района. Всех желающих ждут в Еврейском музее на Образцова.

— В рамках мероприятия посетители рассмотрят работу профессора социологии Калифорнийского университета Роджерса Брубейкера «Этничность без групп». Она доступно демонстрирует, как устроено современное социальное знание, обращенное к взаимодействию социальных общностей, — сообщили в пресс-службе музея.

Начало в 19.30. Напомним, Еврейский музей находится по адресу ул. Образцова, д. 11, стр. 1А. Вход свободный после предварительной регистрации на сайте музея: https://www.jewish-museum.ru/events/r-brubeyker-etnichnost-bez-grupp-/. (ис)