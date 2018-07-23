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Лекцию о взаимодействии социальных общностей прочтут вблизи Бутырского района
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Лекцию о взаимодействии социальных общностей прочтут вблизи Бутырского района 

Управа Бутырского района города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
О взаимодействии социальных общностей расскажут 24 июля вблизи Бутырского района. Всех желающих ждут в Еврейском музее на Образцова.
— В рамках мероприятия посетители рассмотрят работу профессора социологии Калифорнийского университета Роджерса Брубейкера «Этничность без групп». Она доступно демонстрирует, как устроено современное социальное знание, обращенное к взаимодействию социальных общностей, — сообщили в пресс-службе музея.
Начало в 19.30. Напомним, Еврейский музей находится по адресу ул. Образцова, д. 11, стр. 1А. Вход свободный после предварительной регистрации на сайте музея: https://www.jewish-museum.ru/events/r-brubeyker-etnichnost-bez-grupp-/. (ис)
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