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Рязанские власти создают кадровый резерв из мотивированных людей
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Рязанские власти создают кадровый резерв из мотивированных людей 

АиФ Рязань 2 часа назад
Фото: АиФ Рязань
Рязанская область стала одним из первых субъектов РФ, где при поддержке Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) реализуется проект на повышение качества госуправления. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.
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