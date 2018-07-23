В Чувашии ПАО «Т Плюс» оштрафовано за отключение воды без предупреждения 

Прокуратура Чувашии возбудила административное дело в отношении руководства филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» за нарушение порядка уведомления абонентов о предстоящем ограничении подачи горячего водоснабжения. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Прокуратурой Калининского района Чебоксар выявила нарушение филиалом «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» требований федерального законодательства о порядке уведомления абонентов о предстоящем ограничении подачи горячего водоснабжения.
По закону организация должна была не менее чем за 15 дней до планируемого прекращения или ограничения воды уведомить пользователей. Эти требования не соблюдались филиалом в первом полугодии 2018 года.
Прокуратура вынесла постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 9 ст. 9.22 КоАП РФ (нарушение организацией, осуществляющей водоснабжение установленного порядка временного прекращения или ограничения водоснабжения). Управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике в свою очередь привлекло организацию к штрафу в размере 10 тыс. рублей.
Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин