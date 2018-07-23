В Чувашии ПАО «Т Плюс» оштрафовано за отключение воды без предупреждения

Прокуратура Чувашии возбудила административное дело в отношении руководства филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» за нарушение порядка уведомления абонентов о предстоящем ограничении подачи горячего водоснабжения. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Прокуратурой Калининского района Чебоксар выявила нарушение филиалом «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» требований федерального законодательства о порядке уведомления абонентов о предстоящем ограничении подачи горячего водоснабжения.

По закону организация должна была не менее чем за 15 дней до планируемого прекращения или ограничения воды уведомить пользователей. Эти требования не соблюдались филиалом в первом полугодии 2018 года.