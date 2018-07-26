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В Томской области сотрудники органов внутренних дел провели иргу-квест «Знай и соблюдай ПДД»
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В Томской области сотрудники органов внутренних дел провели иргу-квест «Знай и соблюдай ПДД» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 40 минут назад
Фото: За рулем
В рамках проекта «Я в безопасности!» и полицейские оценили знания подростков по правилам дорожного движения.
С каждым днем на наших дорогах появляется все больше и больше автомобилей. Высокие скорости и интенсивность движения требуют от водителей и пешеходов повышенного внимания. Дисциплина, осторожность и соблюдение Правил дорожного движения водителями и пешеходами — основа безопасности движения на улице. Не каждый ребенок, да и не каждый взрослый, может сеть и выучить Правила дорожного движения, поэтому лучшим выходом становится подача информации в игровой форме. Этим принципом руководствовались полицейские, проводя для ребят квест по Правилам дорожного движения.
В мероприятии приняли участие более 100 воспитанников лагеря дневного пребывания. Участникам игры необходимо было пройти несколько этапов и получить подсказки, необходимые для выполнения итогового задания. Во время прохождения квеста ребята смогли закрепить уже имеющиеся знания знания, а также выбрать безопасную модель поведения на дороге.
Подобные мероприятия будут проводить на протяжении летних каникул, так как они в интересной и доступной форме позволяют донести до детей и взрослых основные правила дорожной безопасности.
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