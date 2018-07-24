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ЕР проверит россиян на знание ПДД
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ЕР проверит россиян на знание ПДД 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Мероприятие будет проводится в рамках партпроекта «Единой России» «Безопасные дороги». В нем смогут принять участиииие водители всех возрастов. Как сообщил федеральный координатор партпроекта, зампредседателя комитета Государственной Думы по транспорту и строительству Сергей Бидонько, данная акция направлена на повышение уровня знаний правил дорожного движения среди водителей.
Также отмечается, что в рамках работы партпроекта «Безопасные дороги» в первом полугодии 2018 года прошли федеральные мониторинги готовности регионов участвовать в проекте «Инфраструктурной ипотеки», строительства и ремонта дорог, установки специальных знаков на остановках общественного транспорта. Особое внимание уделено мониторингу состояния аварийности железнодорожных переездов.
В ходе мониторинга установлено, что наиболее проблемными объектами, нуждающимися в строительстве двухуровневых путепроводов, являются сегодня переезды, необорудованные специальными техническими средствами заграждения и закрывающиеся минимум три раза в час. На данный момент в неудовлетворительном состоянии находятся железнодорожные переезды в 43 регионах страны.
По информации партпроекта, Министерство транспорта РФ определило 514 переездов, где необходимо дополнительное финансирование.
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