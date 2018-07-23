УФССП по Башкирии прокомментировали факт выброшенных паспортных данных

УФССП по РБ дало комментарий по факту выброшенных в карьер в Баймакском районе паспортных данных граждан. Согласно заявлению, реальное распространение персональных сведений не подтвердилось.

— По результатам проверки факт реального распространения персональных данных граждан в ходе уничтожения оконченных исполнительных производств, не подлежащих хранению, не подтвердился. Вместе с тем ответственные лица были наказаны за ненадлежащее исполнение инструкции по делопроизводству, — прокомментировали в службе судебных приставов.

Напомним, в октябре прошлого года отдел УФССП в Сибайском районе должен был уничтожить около 18 тысяч исполнительных производств. Однако часть персональных данных граждан осталась в карьере, откуда документы, в том числе паспортные данные, оказались за пределами территории.

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