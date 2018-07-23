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Между домами на улицах Шоссейная и Полбина выполнили работы по установке антипарковочных столбиков
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Между домами на улицах Шоссейная и Полбина выполнили работы по установке антипарковочных столбиков 

Управа района Печатники города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Печатники города Москвы
Сотрудники ГБУ «Жилищник района Печатники» выполнили работы по установке антипарковочных столбиков на участке между домами по адресам: ул. Шоссейная, 3 и ул. Полбина, 12. Об этом сообщает газета «Юго-Восточный курьер».
— Такая проблема решается каждый раз индивидуально, — пояснили в «Жилищнике». — В отдельных случаях действительно бывает достаточно несколько раз сообщить о нарушителях с помощью приложения «Мобильный помощник». Но если парковать машины на газоне продолжают, мы принимаем решение об установке антипарковочных столбиков. (еп)
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