Между домами на улицах Шоссейная и Полбина выполнили работы по установке антипарковочных столбиков

Сотрудники ГБУ «Жилищник района Печатники» выполнили работы по установке антипарковочных столбиков на участке между домами по адресам: ул. Шоссейная, 3 и ул. Полбина, 12. Об этом сообщает газета «Юго-Восточный курьер».

— Такая проблема решается каждый раз индивидуально, — пояснили в «Жилищнике». — В отдельных случаях действительно бывает достаточно несколько раз сообщить о нарушителях с помощью приложения «Мобильный помощник». Но если парковать машины на газоне продолжают, мы принимаем решение об установке антипарковочных столбиков. (еп)