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Сотрудники мобильной социальной службы Рязанского района в 2018 году оказали помощь 272 горожанам
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Сотрудники мобильной социальной службы Рязанского района в 2018 году оказали помощь 272 горожанам 

Управа Рязанского района 2 часа назад
Фото: Управа Рязанского района
В первом полугодии 2018 года мобильная социальная служба, созданная при филиале «Рязанский» территориального центра социального обслуживания населения «Кузьминки», оказала помощь 272 горожанам — жителям района. Вопрос социального обеспечения рассмотрели участники встречи с населением.
— Мобильный сектор оказывает разовые услуги гражданам, нуждающимся в социальной помощи — заведующая филиалом «Рязанский» ТЦСО «Кузьминки» Лариса Алымова-Орлова.
Льготникам Рязанского помогают в оформлении индивидуальной программы реабилитации, получении путевок, сопровождают на прием к врачу. (ск)
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