Старые сети и сверхнагрузки. Почему любой дождь для Кубани — бедствие

Вторую неделю потопы во всех частях Краснодарского края шокируют пользователей Интернета. Почему каждый год происходит одно и то же и неужели совсем ничего нельзя сделать, чтобы любые осадки не превращали регион в зону стихийного бедствия, «АиФ-Юг» рассказывают эксперты.

Глубокие улицы

20 июля ливень начался после обеда. Затопило улицы. По ним поплыли автомобили. Под водой оказались трамвайные пути. Одно из самых проблемных мест — под мостом на ул. Вишняковой. Из-за этого движение вагонов парализовало на четыре часа. И это — второй раз за неделю. Откачивать начали только после того, как воды набралось по колено. Почему там не дежурили насосы и вовремя не приступили к работе? Тем более штормовое предупреждение объявили заранее.

«Вышла с работы, когда дождь уже закончился, но уехать с ул. Октябрьской домой не смогла, — рассказывает краснодарка Лилия Прутко. — Не ходили трамваи. Высаживали пассажиров и разворачивались в обратном направлении. Автобусы тоже встали. В итоге опоздала за ребенком в детский сад, домой приехали уже затемно».

Настроение в выходные дни у горожан тоже было подмочено. Не столько виноват дождь, сколько краснодарская урбанистика. Тревожные сообщения о последствиях буйства погоды поступали со всех уголков города. По колено в воде были центральные улицы, из торгового центра «Галерея» эвакуировали посетителей и персонал. Там вода текла прямо из лампочек. Видео опубликовали очевидцы в интернете. Опять затопило ул. Московскую, да и практически всю северо-восточную и северо-западную части города. На некоторых участках вода была выше колена. Пострадал и считающийся благоустроенным Фестивальный микрорайон.

«Эта проблема приобретенная, появилась с урбанизацией города, — комментирует архитектор Виталий Качков. — Сегодня ливнёвки в городе только на 40% обеспечивают сброс воды. Их построили еще во времена гужевого транспорта, когда в городе насчитывалось не больше пятисот машин. Увеличилась площадь самих улиц. Раньше на каждой был обязательный атрибут — газон. Вода естественным образом уходила в землю. Сегодня каждый клочок заасфальтирован. Зеленые зоны превратили в парковки. Помимо этого, частный сектор утилизирует хозяйственно-бытовые отходы в ливневые канализации. Еще в 1977 году спроектировали схему дождевой канализации, затем проект обновили в 1990-е годы. Но так его и не воплотили в жизнь. Каждый раз откачивать воду насосами — не решение проблемы. Очагов много, техники не хватает, а проблему надо решать системно и в комплексе с очисткой рек и водных бассейнов».

UPD. Галерею эвакуировали. Сработала пожарная сигнализация.. А это Галерея Краснодар , сейчас сюда лучше не идти и не ехать ️ Видео @russiakuban #россия_кубань #краснодар #галереякраснодар #потоп #залповыйливень #дождь #таксебепогода #штормовоепредупреждение #backstage #возьмилодкуиплыви

Публикация от « Россия . Кубань» online (@russiakuban) 22 Июл 2018 в 7:16 PDT Вода с обломками, мусором и галькой

«В основном ливневая канализация справляется с объёмом выпавшей воды после сильных дождей. Исключения: так называемый «Музыкальный» микрорайон и ряд территорий Прикубанского и Центрального округов, где нет «ливнёвки» или она частично засорена», — сказал заместитель директора МКУ «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта» Борис Горгулов.

Однако подтопило не только новые микрорайоны, но и центр города. Техника откачивала воду с улиц: Одесской, им. Гаврилова, Дружной, на Бульваре Строителей, ул. Бородинской, им. Жигуленко. Магистрали тоже ушли под воду, в их числе Российская, Дзержинского, Уральского, Мачуги.

«Даже сильные дожди не должны приводить к таким последствиям, как наблюдали в Краснодаре, — объясняет начальник краевого территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Юрий Ткаченко. — Тем более, в некоторых районах выпало одинаковое количество осадков, но одни улицы утонули, другие — нет. Ясно одно: там, где затапливается, есть проблемы с водоотведением.

Что касается подъёма уровня рек, главное, их регулярно чистить, и это делается постоянно. Ведь горные реки, в отличие от степных, быстро засоряются. Сверху после дождя идёт большое количество карча, мусора, перемещается галечный материал. Вместе с водой катятся обломки, где-то их накапливается больше, создаются острова, плотины, поднимается дно, и река меняет русло».

Новые высотки на старых коммуникациях

«Больше всего пострадавший после ливня «Музыкальный» микрорайон с численностью в 30 тысяч жителей возведён по решению судов в секторе ИЖС, — говорит член комиссии по землепользованию и застройке, заместитель председателя общественного Совета г. Краснодара «Помоги городу» Владислав Амерханов. — Все коммуникации, в том числе и водоотведение, там рассчитаны для индивидуального строительства, а не многоквартирного. Проблема затопления этого жилого массива стоит уже несколько лет, но, чтобы её устранить и на законных основаниях вкладывать бюджетные деньги, необходимо решить юридические вопросы, в частности, размежевать земельные участки, которые находятся под этими домами в собственности непосредственно у жителей. Приведу пример, дорога — часть имущества как дома справа, так и строения слева. Чтобы передать трассу на баланс муниципалитета и, соответственно, прокладывать коммуникации, необходимо провести работу с каждым жильцом двух домов. Так вот, чтобы согласовать все документы, понадобится не меньше 2-3 лет».

По словам эксперта, центр города «плавает» по всем известной причине: все коммуникации там проложены ещё в советское время и им по 60-70 лет. За эти годы они не реконструировались. Чтобы заменить все сети от ул. Буденного до Горпарка, понадобится порядка 80 млн рублей. Единственный выход — реконструкция центральной части при поддержке инвесторов. Естественно, с учётом регламента, ограничивающего высотность и плотность застройки.

Новый центр — район «Авроры» — затапливает по той же причине. Сети старые, а нагрузки на них уже превышают 100%. Ещё в 2015 году жители домов по ул. Дальней, Гаражной, Гаврилова и Одесской жаловались в мэрию Краснодара, что после дождя канализационные люки полностью всплывают и оттуда текут фекалии. На что пришёл ответ: для устранения этого безобразия нужно увеличить диаметр канализационных труб и проложить их от Одесской до берега реки Кубань. Колоссальный объём работы и непосильный. Но, несмотря на это, и сегодня в микрорайоне идёт интенсивное строительство ЖК. Новые высотки «посадили» на старые изношенные коммуникации.