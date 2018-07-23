Нет, ремейк Resident Evil 2 не будет поддерживать VR

Вышедшая в прошлом году Resident Evil 7 стала одним из главных, если не самым главным, релизов для очков виртуальной реальности PlayStation. Однако в современной версии Resident Evil 2 разработчики намеренно отказались от VR. И дело не в низкой распространённости технологии.

По мнению разработчиков, выбранная для ремейка перспектива от третьего лица плохо сочетается с виртуальной реальностью. Для поддержки новомодной технологии пришлось бы либо значительно менять кропотливо созданный игровой процесс, либо оставлять как есть, что могло только выдернуть игрока из гнетущей атмосферы хоррора.

В итоге мы решили, что поддержка виртуальная реальности попросту несовместима с нашим видением проекта.

Цуёси Канда, продюсер Capcom

Журналисты Daily Star , которые брали интервью у разработчиков, поинтересовались — а может для VR выйдет какой-нибудь отдельный режим, например, вдохновлённый началом дебютного трейлера Resident Evil 2, где зрители наблюдают за происходящим из глаз крысы.

Продюсеры Цуёси Канда и Ёсиаки Хирабаяси оценили шутку (ли?) прессы, задумавшись, а не ввели ли они в заблуждение и других игроков, которые могли рассчитывать на появление подобного режима, где предстоит управлять крысой.

Если вы думаете, что режим «Крыса в виртуальной реальности» в разработке, то это не правда.

с улыбкой произнёс Ёсиаки Хирабаяси

Resident Evil 2 выходит 25 января на PS4, Xbox One и РС. В этот день в продажу поступят сразу три издания: стандартное, расширенное и коллекционное. Последнее как раз на выходных представили на Comic-Con в Сан-Диего.