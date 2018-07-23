Белорусы проинспектируют ВСУ

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии.

Целью инспекции является подтверждение в указанном районе военной деятельности, о которой нужно предварительно уведомлять в соответствии с положениями Венского документа 2011 года.

«В ходе посещения будет оценена информация, представленная Украиной государствам — участникам ОБСЕ в рамках Венского документа 2011 года, в отношении личного состава, основных систем вооружения и военной техники посещаемой воинской части», — указали в Минобороны Белоруссии.

Венский документ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности принят 30 ноября 2011 года на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Он развивает и дополняет меры доверия, зафиксированные в Документе Стокгольмской конференции 1986 года, Венских документах 1990, 1992, 1994 и 1999 годов. Документ является политически обязательным, ратификации не подлежит.

Его целью является осуществление согласованного набора взаимодополняющих мер укрепления доверия и безопасности для повышения стабильности и уменьшения угрозы возникновения военных конфликтов в регионе ОБСЕ.

В соответствии с документом, государства-участники ежегодно обмениваются информацией о военных силах и основных системах вооружений и техники, о планировании в области обороны и военных бюджетах. Документом предусмотрен механизм консультаций и сотрудничества в связи с «необычной военной деятельностью» и в отношении опасных инцидентов военного характера.