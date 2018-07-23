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Хор «Лейся, песня!» из Бутырского района поздравит жителей с Днем Военно-Морского Флота
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Хор «Лейся, песня!» из Бутырского района поздравит жителей с Днем Военно-Морского Флота 

Управа Бутырского района города Москвы 26 минут назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Очередное занятие проведено для солистов хора «Лейся, песня!», функционирующего на базе центра соцобслуживания Бутырского района. Об этом сообщила культурный организатор филиала «Бутырский» ГБУ ТЦСО «Алексеевский» Маргарита Лебедева.
— Занятия проходят под руководством преподавателя Елены Яковлевой в рамках проекта «Московское долголетие». Коллектив готовится к праздничному концерту «Чайка крыльями машет», посвященному Дню Военно-Морского флота. Мероприятие состоится в ближайшее время в библиотеке № 51, расположенной на улице Яблочкова, — пояснила Лебедева.
Напомним, центр соцобслуживания Бутырского района находится по адресу: Огородный проезд, дом 21. (ео)
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