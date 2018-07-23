Хор «Лейся, песня!» из Бутырского района поздравит жителей с Днем Военно-Морского Флота

Очередное занятие проведено для солистов хора «Лейся, песня!», функционирующего на базе центра соцобслуживания Бутырского района. Об этом сообщила культурный организатор филиала «Бутырский» ГБУ ТЦСО «Алексеевский» Маргарита Лебедева.

— Занятия проходят под руководством преподавателя Елены Яковлевой в рамках проекта «Московское долголетие». Коллектив готовится к праздничному концерту «Чайка крыльями машет», посвященному Дню Военно-Морского флота. Мероприятие состоится в ближайшее время в библиотеке № 51, расположенной на улице Яблочкова, — пояснила Лебедева.

Напомним, центр соцобслуживания Бутырского района находится по адресу: Огородный проезд, дом 21. (ео)