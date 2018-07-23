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Новостроек бизнес-класса стало больше, чем массового жилья
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Новостроек бизнес-класса стало больше, чем массового жилья 

Вечерняя Москва 26 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Предложение на жилье бизнес-класса впервые за долгие годы опередило массовый сегмент.
Впервые с 2014 года предложение на жилье бизнес-класса превысило предложение на массовое жилье. Об этом сообщает риелторская компания «Метриум».
— По итогам первого полугодия 2018 года сокращение объема предложения испытали оба крупнейших сектора рынка новостроек. В бизнес-классе число представленных в продаже квартир снизилось на 4,2 процента — до 15,2 тысячи квартир. Однако в массовом сегменте показатель упал на 23 процента, достигнув 14,8 тысячи квартир", — говорится в сообщении.
Такие же показатели предложение жилья бизнес-класса класса демонстрировало до четвертого квартала 2014 года. В 2015 году начался резкий рост фонда массового жилья. Он продолжался до 2016-2017 года. Но, как отмечается в пресс-релизе, в последнее время предложение по массовому сегменту стало падать.
Жилье бизнес-класса также обходит «эконом» и «комфорт» по количеству реализованных проектов. В июне 2018 года в столице было реализовано 93 проекта бизнес-класса, в то время как в массовом сегменте реализовано только 76 проектов.
Компания отмечает, что восстановление традиционного для столичного рынка жилья соотношения свидетельствует о преодолении кризиса.
— Взрывной рост объема предложения в 2014-2016 годах был связан не только с освоением промзон, но и с тяжелой экономической ситуацией, которая подталкивала девелоперов к увеличению предложения более доступного жилья. В последние два года экономическая обстановка стабилизировалась, а снижение ипотечных ставок способствовало увеличению доли клиентов, привлекающих кредит, даже в новостройках бизнес-класса, — отмечается в пресс-релизе.
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