Новостроек бизнес-класса стало больше, чем массового жилья

Предложение на жилье бизнес-класса впервые за долгие годы опередило массовый сегмент.

Впервые с 2014 года предложение на жилье бизнес-класса превысило предложение на массовое жилье. Об этом сообщает риелторская компания «Метриум».

— По итогам первого полугодия 2018 года сокращение объема предложения испытали оба крупнейших сектора рынка новостроек. В бизнес-классе число представленных в продаже квартир снизилось на 4,2 процента — до 15,2 тысячи квартир. Однако в массовом сегменте показатель упал на 23 процента, достигнув 14,8 тысячи квартир", — говорится в сообщении.

Такие же показатели предложение жилья бизнес-класса класса демонстрировало до четвертого квартала 2014 года. В 2015 году начался резкий рост фонда массового жилья. Он продолжался до 2016-2017 года. Но, как отмечается в пресс-релизе, в последнее время предложение по массовому сегменту стало падать.

Жилье бизнес-класса также обходит «эконом» и «комфорт» по количеству реализованных проектов. В июне 2018 года в столице было реализовано 93 проекта бизнес-класса, в то время как в массовом сегменте реализовано только 76 проектов.

Компания отмечает, что восстановление традиционного для столичного рынка жилья соотношения свидетельствует о преодолении кризиса.

— Взрывной рост объема предложения в 2014-2016 годах был связан не только с освоением промзон, но и с тяжелой экономической ситуацией, которая подталкивала девелоперов к увеличению предложения более доступного жилья. В последние два года экономическая обстановка стабилизировалась, а снижение ипотечных ставок способствовало увеличению доли клиентов, привлекающих кредит, даже в новостройках бизнес-класса, — отмечается в пресс-релизе.