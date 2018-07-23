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MIBR стала последним участником BLAST Pro Series Istanbul 2018
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MIBR стала последним участником BLAST Pro Series Istanbul 2018 

Советский спорт 27 минут назад
Welcome, bem-vindo, hoş geldin, @mibr 🇹🇷🇧🇷🇺🇸#BLASTProSeries #Istanbul pic.twitter.com/KhMrxDElmw
— BLAST Pro Series (@BLASTSeries) 23 июля 2018 г.
Ранее инвайты достались Astralis, Ninjas in Pyjamas, Space Soldiers, Virtus.pro, Cloud9.
BLAST Pro Series Istanbul 2018 пройдет 28-29 сентября в Стамбуле (Турция). Шесть команд разыграют призовой фонд в $250 тыс.
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