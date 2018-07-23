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Мероприятие «Танцевальный ретро-вечер» пройдет в Щербинке
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Мероприятие «Танцевальный ретро-вечер» пройдет в Щербинке 

Администрация городского округа Щербинка 30 минут назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: администрация городского округа Щербинка
Сотрудники Центра социального обслуживания «Щербинский» организуют мероприятие «Танцевальный ретро-вечер» 26 июля.
В рамках встречи выступят участники ансамбля «Родные напевы». Для гостей подготовят интерактивную программу. На вечере прозвучат мелодии 70-80-х годов, отметили на официальной странице ЦСО «Щербинский» в социальных сетях.
Мероприятие пройдет в рамках пилотного проекта «Московское долголетие». Вход для всех желающих будет свободным. Начать встречу запланировали в 16:00.
Ранее жители городского округа поучаствовали в фестивале «Радость лета». Встречу прошла на территории жилого комплекса «Прима-Парк».
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