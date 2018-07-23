Новую урну установили на остановке «Улица Маршала Федоренко»

МАФ появилась по просьбе жителя — он сообщил о ее отсутствии на портал «Наш город», выбрав соответствующий раздел.

Через несколько дней урна была установлена, а житель получил официальный ответ за подписью главы управы Западного Дегунина Оксаны Молодецкой.

«В настоящее время урна у остановки установлена, о чем свидетельствует фотофиксация. Нарушение устранено», — говорится в ответе.

Напомним, что «Наш город» — это интернет-портал, созданный для оперативной связи москвичей с органами исполнительной власти. (ео)