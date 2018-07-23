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Более 240 нарушений выявил Главгосстройнадзор на стройках Подмосковья с 16 по 22 июля
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Более 240 нарушений выявил Главгосстройнадзор на стройках Подмосковья с 16 по 22 июля 

Агентство «Москва» 13 минут назад
Инспекторы Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области выявили на стройках региона 243 нарушения с 16 по 22 июля 2018 г., сообщили в пресс-службе ведомства.
«По результатам проверок инспекторского состава Главгосстройнадзора Московской области с 16 по 22 июля 2018 г. на строящихся объектах выявлено 243 нарушения требований градостроительного законодательства и нормативных документов в области строительства. Застройщиками оперативно устранено 214 ранее выявленных нарушений», — говорится в сообщении.
Как уточнил глава ведомства Артур Гарибян, на территории региона за неделю по предписаниям инспекторов устранено 170 нарушений строительных норм и правил, приведено в порядок восемь строительных площадок, устранено 20 нарушений порядка ведения исполнительной документации, а также устранено 16 иных нарушений.
В пресс-службе добавили, что за неделю инспекторским составом ведомства проведено 159 проверок строящихся объектов, из которых 124 — плановые, 35 — внеплановых. В ходе внеплановых проверок сотрудники надзорного органа проверяют исполнение ранее выданных предписаний. Данные надзорные мероприятия проводятся по обращениям граждан и запросам прокуратуры.
«Строгий контроль качества и сроков строительства объектов в Московской области со стороны инспекторского состава государственного строительного надзора обеспечивает надежность и безопасность зданий и сооружений, вводимых в эксплуатацию», — заключил А. Гарибян.
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