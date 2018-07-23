Росатом поставит оборудование для мусоросжигательного завода в Казани за 3,6 миллиардов рублей 

Машиностроительный дивизион Росатома — АО «Атомэнергомаш» (АЭМ) изготовит основное длинноцикловое оборудование для мусоросжигательного завода, который должен появиться в Казани. Соответствующий контракт на общую сумму в 3,6 миллиардов рублей заключен компанией АГК-2, реализующей проект «Энергия из отходов» в Татарстане. Отметим, что АЭМ изготавливает продукцию еще для четырех подобных заводов, которые разместятся в Московской области. В общей сложности оба договора предусматривают изготовление, поставку и установку четырнадцати единиц котельного оборудования. Две из них — для Казани. — Для нас продолжение данного сотрудничества имеет важное и принципиальное значение. Мы рассматриваем эти проекты, в том числе, как наш вклад в решение экологических проблем, связанных с утилизацией мусора в регионах страны. Компетенции дивизиона в совокупности с системой контроля качества и надежности производимого оборудования, рассчитанной для атомной отрасли, гарантируют выпуск максимально надежного оборудования, которое обеспечит безопасную и экологичную работу строящихся заводов, — отметил генеральный директор АО «Атомэнергомаш» Андрей Никипелов.