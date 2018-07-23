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Работы по выявленным объектам наследия КГИОП хватит на 20 лет
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Работы по выявленным объектам наследия КГИОП хватит на 20 лет 

АСН-Инфо 31 минуту назад
Фото: АСН-Инфо
Работы по определению необходимости включения выявленных объектов наследия в реестры государственной охраны КГИОП хватит на 20 лет.
Об этом сообщил глава Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга в ходе заседания Коллегии ведомства.
Сергей Макаров отметил, что на территории Северной столицы в настоящее время насчитывается 8961 объект наследия. Из них 3761 — федерального, 2333 — регионального значения, а 2876 — относятся к выявленным, по которым ведомство должно провести экспертизу и либо внести в число охраняемых объектов, либо отказать в этом.
«За последние годы статус выявленных объектов получило огромное количество зданий и при имеющихся у КГИОП ресурсах, принять решение по всем ним можно будет не ранее, чем через пару десятков лет», — отметил Сергей Макаров, подчеркнув при этом, что работа в этом направлении идет непрерывно.
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