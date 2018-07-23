14-летняя российская фигуристка Анна Щербакова входит в число воспитанниц тренера Этери Тутберидзе, умеющих исполнять четверные прыжки. В апреле хореограф группы Тутберидзе Даниил Глейхенгауз поделился видео, на котором Щербакова исполнят на тренировке каскад из четверного лутца и двух тройных прыжков. Четверной лутц — один из самых сложных прыжков, который рискуют включать в свои программы немногие мужчины, однако Щербакова в сезоне-2018/19 рассчитывает показать его на соревнованиях.
«Для меня сейчас цель показать этот четверной прыжок, потому что на соревнованиях я его не прыгала и даже не пробовала. Только на тренировке пробовала, поэтому на этот сезон задача — выполнить на соревнованиях», — сказала Щербакова в интервью местному телевидению во время шоу Dreams on Ice, которое проходило в Йокогаме (Япония).