Ещё
Щербакова: задача на сезон — выполнить четверной лутц на соревнованиях
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Щербакова: задача на сезон — выполнить четверной лутц на соревнованиях 

Чемпионат.com 38 минут назад
14-летняя российская фигуристка Анна Щербакова входит в число воспитанниц тренера Этери Тутберидзе, умеющих исполнять четверные прыжки. В апреле хореограф группы Тутберидзе Даниил Глейхенгауз поделился видео, на котором Щербакова исполнят на тренировке каскад из четверного лутца и двух тройных прыжков. Четверной лутц — один из самых сложных прыжков, который рискуют включать в свои программы немногие мужчины, однако Щербакова в сезоне-2018/19 рассчитывает показать его на соревнованиях.
«Для меня сейчас цель показать этот четверной прыжок, потому что на соревнованиях я его не прыгала и даже не пробовала. Только на тренировке пробовала, поэтому на этот сезон задача — выполнить на соревнованиях», — сказала Щербакова в интервью местному телевидению во время шоу Dreams on Ice, которое проходило в Йокогаме (Япония).
Чемпионат.com: последние новости
Что происходило с «Зенитом» в межсезонье Следующим соперником Дениса Зыкова станет Райко Сантана Мартинез Крыховяк пройдёт медосмотр для «Локомотива» на следующей неделе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне взбунтовались из-за нового налога309
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе116
Семью с ребенком выкинули с рейса на Украину84
Дачники будут жить по новым правилам130
Android поразил невидимый вирус5
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
21:19
Россияне взбунтовались из-за нового налога
Личный счет
00:36
Студентка напала на хулигана с пистолетом
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение