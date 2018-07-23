Матвиенко рассказала о развитии отношений России и Японии

"Уверена, что наш диалог будет содействовать укреплению наших двусторонних отношений. Я благодарна за то, что вы приняли приглашение, хотя и очень сожалею, что он проходит в сжатые сроки", — сказала она на встрече с председателем палаты советников парламента Японии Тюити Датэ.

Матвиенко подчеркнула, что отношения России и Японии находятся в фазе активного развития, в мае этого года состоялся официальный визит в РФ премьера Синдзо Абэ , он также принимал участие в Петербургском экономическом международном форуме.

"Интенсивно взаимодействуют наши внешнеполитические ведомства. Мы рады, что возобновился формат «2+2», то есть встречи глав МИД Минобороны наших стран. Состоится такая повторная встреча уже очень скоро", — констатировала спикер Совфеда.

Матвиенко выразила уверенность в том, что визит Датэ придаст новый «мощный» импульс развитию как всего комплекса российско-японских отношений, так и межпарламентскому взаимодействию обеих стран. Содействовать последнему призван и созданный в Совете Федерации консультативный совет по содействию региональному сотрудничеству России и Японии, сказала она.

Спикер Совфеда напомнила, что визит главы верхней палаты японского парламента проходит в перекрестный год России в Японии и Японии в России, в рамках которого намечена реализация более 400 мероприятий.

Матвиенко также выразила соболезнования в связи с разрушительными наведениями, обрушившимися на Японию и приведшими к человеческим жертвам. «Я направляла письменные соболезнования, но хотела бы еще раз в вашем лице выразить сочувствие всему японскому народу в связи с этим природным бедствием, повлекшим жертвы и показавшим, как хрупка человеческая жизнь», — заявила она.