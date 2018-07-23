Ещё
Матвиенко рассказала о развитии отношений России и Японии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Матвиенко рассказала о развитии отношений России и Японии 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Развитие парламентского диалога между Советом Федерации и палатой советников парламента Японии будет способствовать укрупнению двусторонних отношений России и Японии, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Уверена, что наш диалог будет содействовать укреплению наших двусторонних отношений. Я благодарна за то, что вы приняли приглашение, хотя и очень сожалею, что он проходит в сжатые сроки", — сказала она на встрече с председателем палаты советников парламента Японии Тюити Датэ.
Матвиенко подчеркнула, что отношения России и Японии находятся в фазе активного развития, в мае этого года состоялся официальный визит в РФ премьера Синдзо Абэ, он также принимал участие в Петербургском экономическом международном форуме.
"Интенсивно взаимодействуют наши внешнеполитические ведомства. Мы рады, что возобновился формат «2+2», то есть встречи глав МИД и Минобороны наших стран. Состоится такая повторная встреча уже очень скоро", — констатировала спикер Совфеда.
Матвиенко выразила уверенность в том, что визит Датэ придаст новый «мощный» импульс развитию как всего комплекса российско-японских отношений, так и межпарламентскому взаимодействию обеих стран. Содействовать последнему призван и созданный в Совете Федерации консультативный совет по содействию региональному сотрудничеству России и Японии, сказала она.
Спикер Совфеда напомнила, что визит главы верхней палаты японского парламента проходит в перекрестный год России в Японии и Японии в России, в рамках которого намечена реализация более 400 мероприятий.
Матвиенко также выразила соболезнования в связи с разрушительными наведениями, обрушившимися на Японию и приведшими к человеческим жертвам. «Я направляла письменные соболезнования, но хотела бы еще раз в вашем лице выразить сочувствие всему японскому народу в связи с этим природным бедствием, повлекшим жертвы и показавшим, как хрупка человеческая жизнь», — заявила она.
Последние новости
Как Путин воспринял неожиданный отказ Трампа от своих слов Как Латвия справляется после ухода "Новой волны" в Сочи "Кормили дважды в неделю": в Краснокамске от истощения умерла девочка
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль75
Россияне взбунтовались из-за нового налога442
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе308
Из россиян сделают «вечных пешеходов»205
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян168
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение