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Эксперт оценил российскую инициативу по сирийским беженцам
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Эксперт оценил российскую инициативу по сирийским беженцам 

РИА Новости 37 минут назад
КАИР, 23 июл — РИА Новости, Надим Зуауи. Российская инициатива по возвращению сирийских беженцев будет воспринята позитивно в регионе и мире и сможет стать частью политического урегулирования в Сирии, считает исполнительный директор Совета по внешней политике Египта, бывший посол в России Иззат Саад.
"Сейчас ведутся консультации, информирование заинтересованных сторон… Первые данные свидетельствуют о том, что российская инициатива воспринимается позитивно", — сказал египетский эксперт. «Возвращение беженцев — это один из основных факторов политического урегулирования, а также восстановления страны, поэтому я полагаю, что эта инициатива может быть привлекательна и для европейских стран в свете усилий по возвращению беженцев на родину», — добавил он.
По словам эксперта, вопрос беженцев является приоритетным для государств Европы, создает много проблем в этих странах, поэтому данная инициатива — прекрасный шанс для того, чтобы облегчить ситуацию в этой сфере. При этом Саад отметил, что структура центра по приему беженцев предполагает участие помимо сотрудников МИД и Минобороны России представителей международных организаций.
"Российская инициатива — это очень позитивный шаг, цель которого приблизить политическое урегулирование в Сирии, начать восстановление страны. Те, кто действительно желает мирного урегулирования и стабильности в Сирии, должны взаимодействовать с этой инициативой", — сказал собеседник агентства.
Минобороны РФ ранее сообщило, что в Сирии создан центр приема, распределения и размещения беженцев, который займется организацией доставки в САР гуманитарной помощи и мониторингом возвращения сирийцев на родину. Россия информирует ООН и свои посольства в 36 странах с наибольшим числом сирийских беженцев о создании центра в САР.
В состав центра вошли представители Минобороны и МИД РФ. В перспективе состав штаба будет расширен за счет как российских министерств, ведомств и организаций, так и иностранных, не исключают в российском военном ведомстве. Руководит структурой национальный центр управления обороной РФ.
По обобщенным данным, всего в 45 государствах сейчас находятся 6 миллионов 905 тысяч 685 зарегистрированных сирийских беженцев, из них 2 миллиона 71 тысяча 706 женщин и 3 миллиона 521 тысяча 899 детей.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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