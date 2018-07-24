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Возле кафе на шоссе Энтузиастов убрали незаконную рекламу
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Возле кафе на шоссе Энтузиастов убрали незаконную рекламу 

Управа района Лефортово 1 час назад
Фото: Управа района Лефортово
Возле кафе около дома 10/2 на шоссе Энтузиастов в столичном районе Лефортово убрали незаконную рекламу.
Работы прошли после обращения местного жителя на портал «Наш город».
После устранения замечания активист получил ответ от генерального директора ГКУ «Городская реклама и информация» Павла Семенова.
«Собственником произведен демонтаж конструкции, указанной в обращении», — сказано в сообщении.
Портал «Наш город» был создан в Москве в 2011 году для эффективного взаимодействия жителей и органов исполнительной власти. (ис)
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