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Участники центра «Феникс» сыграли в «Угадай мелодию»
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Участники центра «Феникс» сыграли в «Угадай мелодию» 

Управа района Марьина роща 36 минут назад
Фото: Управа района Марьина роща
Игру «Угадай мелодию» провели на днях в центре соцобслуживания Марьиной Рощи. Участие в мероприятии приняли представители центра социокультурных программ и проектов для людей с инвалидностью «Феникс».
— Мероприятие провели сотрудники отделения социальных коммуникаций и активного долголетия филиала «Марьина Роща» ГБУ ТЦСО «Алексеевский». Гости вспомнили хиты разных лет, спели и отлично провели время, — сообщила руководитель центра «Феникс» Ольга Ермилина.
Напомним, центр «Феникс» базируется в помещении филиала «Марьина Роща» ГБУ ТЦСО «Алексеевский», расположенного по адресу ул. Советской Армии, 15. (ис)
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