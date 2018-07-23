Участники центра «Феникс» сыграли в «Угадай мелодию»

Игру «Угадай мелодию» провели на днях в центре соцобслуживания Марьиной Рощи. Участие в мероприятии приняли представители центра социокультурных программ и проектов для людей с инвалидностью «Феникс».

— Мероприятие провели сотрудники отделения социальных коммуникаций и активного долголетия филиала «Марьина Роща» ГБУ ТЦСО «Алексеевский». Гости вспомнили хиты разных лет, спели и отлично провели время, — сообщила руководитель центра «Феникс» Ольга Ермилина

Напомним, центр «Феникс» базируется в помещении филиала «Марьина Роща» ГБУ ТЦСО «Алексеевский», расположенного по адресу ул. Советской Армии, 15. (ис)