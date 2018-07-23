Ещё
Победившая лишние кило Айрленд Болдуин показала изможденную фигуру в нижнем белье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Победившая лишние кило Айрленд Болдуин показала изможденную фигуру в нижнем белье 

WMJ.ru 37 минут назад
Фото: WMJ.ru
22-летняя дочь актеров Ким Бейсингер и Алека Болдуина Айрленд показала результаты своего похудения на откровенном домашнем селфи.
У себя в Instagram модель опубликовала фото в бикини, больше походящем на нижнее белье.
В прошлом году Айрленд Болдуин, которая могла похвастать небольшими складками на боках, призналась в любви к еде и решила худеть. Однако идеальных форм, как видно, ей добиться не удалось: девушка похудела, но бедра стали примерно одного объема с тонкой талией. Фигура выглядит изможденной — о чем Айрленд и не преминули рассказать в комментариях поклонники.
А ты бы хотела фигуру как у Болдуин?
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Instagram
WMJ.ru: последние новости
Долой диеты! Рита Ора разделась до легинсов, прикрыв массивную грудь пачкой чипсов Не Брэд Питт: 54-летняя Эль Макферсон закрутила роман с 61-летним «королем антипрививочников» 155-килограммовая модель Тесс Холлидей принимает ванну с сыном полностью голая
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне взбунтовались из-за нового налога309
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе116
Семью с ребенком выкинули с рейса на Украину84
Дачники будут жить по новым правилам130
Android поразил невидимый вирус5
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
21:19
Россияне взбунтовались из-за нового налога
Личный счет
00:36
Студентка напала на хулигана с пистолетом
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение