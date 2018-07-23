Победившая лишние кило Айрленд Болдуин показала изможденную фигуру в нижнем белье 

22-летняя дочь актеров Ким Бейсингер и Алека Болдуина Айрленд показала результаты своего похудения на откровенном домашнем селфи.
У себя в Instagram модель опубликовала фото в бикини, больше походящем на нижнее белье.
В прошлом году Айрленд Болдуин, которая могла похвастать небольшими складками на боках, призналась в любви к еде и решила худеть. Однако идеальных форм, как видно, ей добиться не удалось: девушка похудела, но бедра стали примерно одного объема с тонкой талией. Фигура выглядит изможденной — о чем Айрленд и не преминули рассказать в комментариях поклонники.
А ты бы хотела фигуру как у Болдуин?
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Instagram