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Салах поддержал Кариуса, столкнувшегося с травлей со стороны болельщиков
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Салах поддержал Кариуса, столкнувшегося с травлей со стороны болельщиков 

Спорт-Экспресс 40 минут назад
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах поддержал одноклубника Лориса Кариуса, столкнувшегося с критикой со стороны болельщиков мерсисайдского клуба. Немецкий голкипер допустил две результативные ошибки в финале минувшего розыгрыша Лиги чемпионов с "Реалом" (1:3), а также организовал голевой момент у своих ворот во вчерашнем контрольном матче против дортмундской «Боруссии» (1:3).
— Будь сильным, Кариус, это случалось с лучшими игроками. Не обращай внимания на тех, кто тебя ненавидит, — написал Салах в своем Твиттере.
Stay strong Karius, it has happened to the best of players. Ignore those who hate. @LorisKarius
— Mohamed Salah (@MoSalah) 23 июля 2018 г.
Ранее Кариус обратился к критикам в Инстаграме, заявив, что сочувствует им.
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