Салах поддержал Кариуса, столкнувшегося с травлей со стороны болельщиков

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах поддержал одноклубника Лориса Кариуса, столкнувшегося с критикой со стороны болельщиков мерсисайдского клуба. Немецкий голкипер допустил две результативные ошибки в финале минувшего розыгрыша Лиги чемпионов с "Реалом" (1:3), а также организовал голевой момент у своих ворот во вчерашнем контрольном матче против дортмундской «Боруссии» (1:3).

— Будь сильным, Кариус, это случалось с лучшими игроками. Не обращай внимания на тех, кто тебя ненавидит, — написал Салах в своем Твиттере.

Stay strong Karius, it has happened to the best of players. Ignore those who hate. @LorisKarius

— Mohamed Salah (@MoSalah) 23 июля 2018 г.

Ранее Кариус обратился к критикам в Инстаграме, заявив, что сочувствует им.