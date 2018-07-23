Летний студенческий лагерь открылся на курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии 

ЧЕРКЕССК, 23 июля. /ТАСС/. Более 80 студентов из 12 городов России приехали в находящийся в горах Карачаево-Черкесии (КЧР) летний молодежный лагерь, открывшийся в понедельник на всесезонном курорте «Архыз», сообщили ТАСС в оргкомитете мероприятия.
"Участие в летнем молодежном лагере KATADZE-camp, который проводится минтуризма КЧР и Уральским федеральным университетом, принимают более 80 студентов из 12 городов, в их числе Екатеринбург, Москва, Северодвинск, Грозный, Пятигорск, Черкесск", — сказали в оргкомитете.
В программе семидневного лагеря — занятия спортом, изучение английского языка, мастер-классы и тренинги, ориентированные на развитие личности, повышение навыков коммуникации, также запланирован вечер мотивирующих историй в формате TEDx.
"Занятия, в частности, проведут директор и преподаватель Кембриджского центра Уральского федерального университета (английский язык) Татьяна Рассказова, основатель школы английского языка Breakfree school и ведущая интенсива «Базовые основы коммуникации» Яна Третьякова, профессиональные спортивные тренеры", — добавил собеседник агентства.
У студентов будет также возможность познакомиться с культурой народов Карачаево-Черкесии и достопримечательностями республики.
Ранее сообщалось, что идея проведения летнего лагеря возникла после зимнего студенческого форума «Русско-Кавказская волна», организованного в феврале этого года в поселке Домбай министерством туризма, курортов и молодежной политики КЧР совместно с Уральским федеральным университетом.