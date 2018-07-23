Солдаты срочной службы посетили Музей истории усадьбы Щапово

Фото: администрация поселения Щаповское

Экскурсия для солдат срочной службы одной из воинских частей Новой Москвы состоялась в Музее истории усадьбы Щапово. Мероприятие прошло 21 июля.

— Гостями нашего учреждения стали 30 военнослужащих. Ранее мы познакомились с представителем солдатского клуба и договорились о проведении экскурсии. Руководство администрации поселения Щаповское предоставило автобус для группы. Стоит отметить, что участники мероприятия остались очень довольны, — поделилась информацией директор Музея истории усадьбы Щапово Изабелла Рожкова.

Она отметила, что сотрудники учреждения получили благодарственные письма за организацию экскурсии.