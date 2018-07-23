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Солдаты срочной службы посетили Музей истории усадьбы Щапово
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Солдаты срочной службы посетили Музей истории усадьбы Щапово 

Префектура ТиНАО города Москвы 41 минуту назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: администрация поселения Щаповское
Экскурсия для солдат срочной службы одной из воинских частей Новой Москвы состоялась в Музее истории усадьбы Щапово. Мероприятие прошло 21 июля.
— Гостями нашего учреждения стали 30 военнослужащих. Ранее мы познакомились с представителем солдатского клуба и договорились о проведении экскурсии. Руководство администрации поселения Щаповское предоставило автобус для группы. Стоит отметить, что участники мероприятия остались очень довольны, — поделилась информацией директор Музея истории усадьбы Щапово Изабелла Рожкова.
Она отметила, что сотрудники учреждения получили благодарственные письма за организацию экскурсии.
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