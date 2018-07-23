В Горном Алтае в фотоловушки впервые «попались» барс и кот манул

МОСКВА , 23 июля. / ТАСС /. Краснокнижные снежный барс (ирбис) и дикий кот манул впервые «попали» в фотоловушки на Шапшальском хребте в Республике Алтай . Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Алтайского государственного природного биосферного заповедника.

"Этим летом в заповеднике в районе Шапшальского хребта проходила научная экспедиция — специалисты проверяли установленные в прошлом году фотоловушки исследовали территорию на предмет обитания ирбиса. Важный итог полевых работ — подтверждение того, что снежный барс обитает на хребте Шапшал. Помимо этого, в фоторегистратор в труднодоступном районе попал еще один краснокнижный вид — манул", — сообщили в заповеднике.

Снимки с барсом оказались качественными — ирбис прошел около фотоловушки при дневном свете. Другая камера зафиксировала манула.

Добраться до хребта и передвигаться вдоль него можно только на лошадях или пешком, по гребням гор — только пешком. Работа экологов на этой территории проходит в очень сложных условиях. По словам руководителя экспедиции, старшего научного сотрудника Сергея Спицына , в прошлом году на Шапшальском хребте были найдены старые когтевые метки ирбиса и его следы.