В Горном Алтае в фотоловушки впервые «попались» барс и кот манул 

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Краснокнижные снежный барс (ирбис) и дикий кот манул впервые «попали» в фотоловушки на Шапшальском хребте в Республике Алтай. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Алтайского государственного природного биосферного заповедника.
"Этим летом в заповеднике в районе Шапшальского хребта проходила научная экспедиция — специалисты проверяли установленные в прошлом году фотоловушки исследовали территорию на предмет обитания ирбиса. Важный итог полевых работ — подтверждение того, что снежный барс обитает на хребте Шапшал. Помимо этого, в фоторегистратор в труднодоступном районе попал еще один краснокнижный вид — манул", — сообщили в заповеднике.
Снимки с барсом оказались качественными — ирбис прошел около фотоловушки при дневном свете. Другая камера зафиксировала манула.
Добраться до хребта и передвигаться вдоль него можно только на лошадях или пешком, по гребням гор — только пешком. Работа экологов на этой территории проходит в очень сложных условиях. По словам руководителя экспедиции, старшего научного сотрудника Сергея Спицына, в прошлом году на Шапшальском хребте были найдены старые когтевые метки ирбиса и его следы.
В мире зарегистрировано около 3920-6390 особей снежных барсов, в России — не более 70-90, подтвержденных особей — порядка 50, из которых около 30-40 в Горном Алтае. Это самая высокогорная кошка — средняя высота обитания 1,5-4 тысячи метров над уровнем моря. Сохранить популяцию помогает борьба с браконьерством, создание особо охраняемых природных территорий, исследования и экологическое просвещение.