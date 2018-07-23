Окно в алкомаркет, вырубленное в стене жилого дома на Сулимова, отказались признавать реконструкцией

Окно, которое прорубили в стене дома по адресу Сулимова, 61, проверили в департаменте государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области . На первом этаже пятиэтажного жилого дома, напомним, находится алкомаркет, владельцы которого вырубили окно там, где по плану дома его не должно быть.

Несмотря на опасения жильцов, что несущая конструкция дома будет нарушена и он в любой момент может рухнуть, специалисты Госжилстройнадзора не нашли нарушений в строительных работах. Об этом сообщается в официальном комментарии ведомства.

«При проведении административного расследования установлено, что переустройство и перепланировка нежилого помещения производятся согласно проекту, разработанному ООО «Инженерный центр „ЭкспертПроект“, в котором предусмотрено устройство нового оконного проёма, — ответили в департаменте. — Собственником нежилого помещения представлено техническое заключение о возможности перепланировки нежилого помещения, расположенного в жилом доме по ул. Сулимова, 61».

Также в комментарии департамента говорится, что государственный строительный надзор осуществляется при строительстве объектов капитального строительства или при их реконструкции. Но вырубленное окно в жилом доме не признали реконструкцией. Поэтому, соответственно, никакого надзора не нужно.

«По результатам административного расследования признаки реконструкции не выявлены, — говорится в ответе департамента. — Вынесено постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении».

При этом юристы управляющей компании рассказывали E1.RU ранее, что у предпринимателей из документов есть только техническое заключение экспертной организации о том, что перепланировка не приведёт ни к какому вреду. Но никаких разрешительных документов на такую перепланировку с подписями администрации города, управления Главархитектуры и УК предоставить они не смогли.

На прошлой неделе в доме на Сулимова установили стеклопакет, потом заштукатурили часть стены над ним (жильцы обеспокоились, что по стене пошла трещина). В эти выходные рабочие вынули уже установленное окно и потом вставили новое.