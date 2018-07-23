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Пьяного итальянца лишили водительских прав за езду на коне по автодороге
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Пьяного итальянца лишили водительских прав за езду на коне по автодороге 

Газета.Ru 21 минуту назад
Фото: Газета.Ru
На одной из улиц итальянского города Ивреа полиция задержала пьяного мужчину за езду на коне по проезжей части. Об этом сообщает Sentinella del Canavese.
По данным издания, инцидент произошел в минувшую пятницу, 20 июля. О наезднике, который передвигался зигзагами по проезжей части, сообщили автомобилисты. К моменту, когда к мужчине подъехали полицейские, он не справился с поводьями и стременами и упал на землю.
"Конь, оставшись без седока, не сбежал, а остался около своего хозяина. Он покорно стоял с вожжами, упавшими на землю", — подчеркнули в газете.
Полиция оштрафовала мужчину за вождение в нетрезвом виде, а также лишила его прав на управление автомобилем.
Ранее сообщалось, что в Кургане пьяный водитель «Волги» протаранил танк Т-34.
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