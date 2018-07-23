Пьяного итальянца лишили водительских прав за езду на коне по автодороге

На одной из улиц итальянского города Ивреа полиция задержала пьяного мужчину за езду на коне по проезжей части. Об этом сообщает Sentinella del Canavese.

По данным издания, инцидент произошел в минувшую пятницу, 20 июля. О наезднике, который передвигался зигзагами по проезжей части, сообщили автомобилисты. К моменту, когда к мужчине подъехали полицейские, он не справился с поводьями и стременами и упал на землю.

"Конь, оставшись без седока, не сбежал, а остался около своего хозяина. Он покорно стоял с вожжами, упавшими на землю", — подчеркнули в газете.

Полиция оштрафовала мужчину за вождение в нетрезвом виде, а также лишила его прав на управление автомобилем.

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