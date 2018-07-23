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На 53,6% выросло количество на нарушение прав потребителей в сфере долевого строительства в Нижегородской области
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На 53,6% выросло количество на нарушение прав потребителей в сфере долевого строительства в Нижегородской области 

Newsroom24 41 минуту назад
Фото: Newsroom24
Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области подвело итоги работы с обращениями потребителей в первом полугодии 2018 года. За это время в ведомство поступило более 3,8тыс. обращений. 79,7% всех жалоб поступило от граждан, 20,1% — от органов госвласти и МСУ, 0,2% — от общественных объединений потребителей.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 53,6% выросло количество на нарушение в сфере долевого строительства, при продаже товаров дистанционным способом — на 30%, при оказании услуг подвижной связи — на 26%, гостиничных услуг — в 7,3 раза, финансовых услуг — на15%, бытовых услуг — на 7,8%, платных медицинских услуг — на 8,2%, культурно-развлекательных услуг— в 3 раза.
Вместе с тем снизилось количество обращений на жилищно-коммунальные услуги — на 37%, продажу товаров по образцам — на 47%, туристские услуги — на 35%, платные образовательные услуги — на 33%, телематическую связь — на 27%, микрофинансовую деятельность — на 10%, техническое обслуживание и ремонт автомототранспортных средств — на 6%, услуги общественного питания — на 4%.
В результате проведения проверок подтвердилось 83,7% обращений. Составлено 220 протоколов об административных правонарушениях, направлено в суды 91 иск в защиту конкретных потребителей.
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