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Теплоход «Башкортостан» в этом году не выйдет в навигацию
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Теплоход «Башкортостан» в этом году не выйдет в навигацию 

АиФ-Уфа 42 минуты назад
Фото: АиФ-Уфа
Анонсированные в начале лета круизы по Волге и Каме на единственном сохранившем функционал двухпалубном теплоходе «Башкортостан» отменены. Об этом сообщается в официальной группе компании «Бельские речные путешествия».
Причиной отмены круизной программы называется «задержка с оформлением документов».
Напомним: теплоход «Башкортостан», бывшее судно Башкирского речного пароходства, после трехкратного выставления на торги весной 2018 года было продано за 11,41 млн рублей. Покупателем стал уфимец Ильдус Кунафин. Ранее планы на «Башкортостан» озвучивали еще две компании: «Ространстур» и нижегородская «Капитал-Трэвел».
Как говорится на страничке «Бельских речных круизов» в соцсети, несмотря на форс-мажор, компания уже разрабатывает новые маршруты на будущий сезон.
Как известно, «Башкортостан» — единственный из круизного флота Башкирского речного пароходства, сохранивший возможность выполнять рейсы. Большинство из 12 теплоходов этого класса проданы на утилизацию либо выполняют функцию плавучих гостиниц.
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