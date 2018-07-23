Жители Марьиной Рощи встретятся со специалистами Росреестра 

Консультация специалистов Управления Росреестра пройдет в Марьиной Роще. Всех желающих ждут 25 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
— Мероприятие на тему «О программе комплексного развития района Марьина Роща» состоится в рамках встречи префекта СВАО Валерия Виноградова с жителями. Каждый сможет обратиться за консультацией по вопросам регистрации недвижимой собственности, постановки недвижимости на кадастровый учет, а также по иным госуслугам Росреестра в рамках встречи. Записываться заранее не нужно, — пояснили в пресс-службе.
Начало в 18.00 в помещении школы, расположенной по адресу ул. Октябрьская, д. 81. (ис)