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Жители Марьиной Рощи встретятся со специалистами Росреестра
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Жители Марьиной Рощи встретятся со специалистами Росреестра 

Управа района Марьина роща 36 минут назад
Фото: Управа района Марьина роща
Консультация специалистов Управления Росреестра пройдет в Марьиной Роще. Всех желающих ждут 25 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
— Мероприятие на тему «О программе комплексного развития района Марьина Роща» состоится в рамках встречи префекта СВАО Валерия Виноградова с жителями. Каждый сможет обратиться за консультацией по вопросам регистрации недвижимой собственности, постановки недвижимости на кадастровый учет, а также по иным госуслугам Росреестра в рамках встречи. Записываться заранее не нужно, — пояснили в пресс-службе.
Начало в 18.00 в помещении школы, расположенной по адресу ул. Октябрьская, д. 81. (ис)
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