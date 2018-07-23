Почему американские коммандос во Вьетнаме предпочитали Калашников

К концу войны во Вьетнаме американцы доработали захваченные ими АК и изготовили для них новые боеприпасы. Они были вынуждены сделать это, так как ненавидели свои собственные штурмовые винтовки.

"Первоначально автоматы Калашникова были доступны лишь вьетконговцам, сражавшимся в Южном Вьетнаме, да и то в небольших количествах", — пишет историк Кевин Докери в своей книге Special Warfare Special Weapons. В результате этот автомат начали считать престижным оружием, и это убеждение распространилось и на американцев. Захваченные АК быстро стали важной частью арсеналов спецназа армии и корпуса морской пехоты США

Дело в том, что американские M-16 считались довольно паршивым оружием. Их часто заклинивало во время боя, а обслуживание ранних модификаций этой винтовки было сущим кошмаром. Калашников был гораздо надежнее и использовал более вместительный магазин на 30 патронов.

Кроме того, применение собственного оружия во время спецопераций могло выдать местоположение американских спецназовцев — их могли обнаружить по характерным звукам выстрелов и цвету трассеров.

Американские военные прочесывали вьетнамские деревни в поисках партизан и их припасов, поэтому они не испытывали недостатка в советском огнестрельном оружии и боеприпасах к нему.

Вскоре правительственные подрядчики наладили изготовление патронов, лишенных какой-либо опознавательной маркировки. Иностранное оружие с «ничьими» патронами идеально подходило для диверсионных операций в Лаосе Камбодже , ведь официально США не участвовали в боевых действиях ни в одной из этих стран.

Служащие «Командования по оказанию военной помощи Вьетнаму — группы исследований и наблюдений» (MACV-SOG) регулярно пересекали границы указанных стран, чтобы охотиться на вьетнамские конвои, собирать разведданные и саботировать вражескую инфраструктуру. Именно военнослужащие MACV-SOG стали одними из самых значимых пользователей трофейного снаряжения. В сентябре 1970 года они даже попросили одну из армейских лабораторий доработать захваченные АК. Менее чем через год после этого они получили Калашниковы с глушителями и модифицированными прицелами.

Их распределили между перебежчиками из Северного Вьетнама и южновьетнамскими спецподразделениями. Американское командование полагало, что противнику будет сложно вычислить военнослужащих, облаченных в северовьетнамскую форму и вооруженных автоматами Калашникова.

Вскоре американское командование решило применить еще более изощренную тактику. Они начали саботировать захваченное оружие и боеприпасы. «Доработанное» таким образом оружие скрытно доставляли на базы снабжения Вьетконга. Цель программы состояла в том, чтобы снизить уверенность в надежности советского оружия в рядах противника.

Безотказные автоматы Калашникова были одной из главных целей этой кампании. Через год после ее начала американским разведгруппам даже запретили поднимать вражеские автоматы на поле боя (за исключением чрезвычайных ситуаций).

Когда война завершилась, часть автоматов Калашникова вывезли в США. Часть из передали в музеи, часть отправили в арсеналы спецподразделений в учебных целях.