Ещё
Метеорологи рассказали, когда в Воронежской области закончатся ливни
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Метеорологи рассказали, когда в Воронежской области закончатся ливни 

Вести Воронеж 31 минуту назад
Фото: Вести Воронеж
Сильные дожди идут в регионе с 19 июля. Проливные дожди, которые пришли в регион 19 июля, не спешат уходить из Воронежской области. Ливни продержатся до пятницы включительно, рассказал корреспонденту «Вести-Воронеж» главный метеоролог региона Александр Сушков во вторник, 24 июля. Ливни отличаются тем, что они очень неравномерны — это заметно даже в черте города: в одном районе может пройти сильнейший дождь, в другом — едва поморосить. — То же самое качается и региона. Например, в таловской Каменной Степи выпало 240% осадков от нормы, а в Лисках — всего 76%. В Воронеже, к слову, всего 110%, и это не много, — рассказал руководитель регионального гидрометцентра. По словам Александра Сушкова, ливневые дожди в Воронежскую область принёс циклон, однако не может пройти дальше — его уже неделю блокирует антициклон. Такое «противостояние» и выливается в дожди. Но уже к выходным циклон пройдёт, и суббота с воскресеньем будут по-настоящему летними и жаркими — до +32 и +34 градусов соответственно, без осадков и преимущественно солнечно. Екатерина Трещикова
Вести Воронеж: последние новости
Воронежский облсуд утвердил приговор по громкому делу об убийстве в кафе «Лесная сказка» Бывший партнёр Германа Стерлигова отказался от «крестьянской лавки» в Воронеже «Русского лото» снова принесло выигрыш жителю Воронежской области
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль сбил самолет149
Россиян лишат желания иметь валюту73
Заключенного запытали до смерти в разгар скандала с пытками93
Тяжелобольная Терехова не может говорить10
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест120
Видео
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:20
Россия выслала разведчика в Черное море
Армия
01:01
Лучше война, чем выборы
Украина Статьи
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет Статьи
03:37
Тяжелобольная Терехова не может говорить
Шоу-бизнес
02:57
Заключенного запытали до смерти в разгар скандала с пытками
Происшествия
00:24
Оксана Шачко оставила предсмертную записку
Происшествия
05:16
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест
Общество
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение