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Львовские срочники пожаловались на вымогательства и избиения
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Львовские срочники пожаловались на вымогательства и избиения 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Солдаты 45-й отдельной артиллерийской бригады, дислоцированной во Львове, жалуются на то, что командиры их постоянно унижают, бьют и вымогают взятки.
Солдаты говорят, что в части регулярно с них требовали денег, и это можно подтвердить чеками, сообщает Zaxid.net.
«Майоры, полковники берут взятки в крупных суммах. Есть свидетели, мы можем доказать. И мы хотели бы, чтобы об этом все знала просто вся Украина. И чтобы просто не допускалось больше такого», — сказал Вадим Рудяк.
«Они всех унижают. Прапорщика постоянно матом кроет начальник штаба», — сказал военнослужащий Николай Закордонец.
Солдат Вячеслав Явный рассказал, что начальник штаба майор Роман Глудик и старшина Сергей Липянин встретили его на вокзале, когда он вернулся во Львов с опозданием на три дня, вывезли в лес и под дулом пистолета заставили копать яму.
Один раз, рассказал Явный, старшина его избил за то, что тот задремал на занятиях. В результате у солдата разорвалась селезенка. По словам врачей, он мог умереть, если бы его привезли на пару часов позже. Явный говорит, что майор ему предлагал деньги за то, чтобы «замять» дело.
По этому факту началось расследование.
В руководстве воинской части все отрицают: о взятках не знают, Явного характеризуют «отрицательно» и говорят, что его избили гражданские лица.
Ранее волонтер Роман Доник рассказывал о вопиющих случаях дедовщины и издевательств в нацгвардии Украины.
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