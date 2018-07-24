В Екатеринбурге микрорайон Академический ждет транспортная разгрузка

Администрация Екатеринбурга выставила на официальном портале госзакупок три лота для разработки проектной документации дорожных развязок в микрорайоне Академический. Реализация должна завершиться до конца 2021 года, сообщает во вторник, 24 июля, «АиФ-Урал»

В планах властей города реализовать дорожную развязку на перекрестке улицы Серафимы Дерябиной и Объездной дороги, которая оценивается в более полмиллиона рублей (547,3 млн рублей). «Выполнить работы по разработке рабочей документации и по строительству транспортной развязки в разных уровнях на пересечении улицы Серафимы Дерябиной и Объездной дороги в городе Екатеринбурге», — говорится в в требованиях заказчика.

Другой проект обойдется городу почти на 100 млн рублей дороже. Это выполнение работ по разработки рабочей документации и строительству улицы Вильгельма де Геннина от реализуемого сейчас проспекта академика Сахарова до пока не существующей улицы Тимофеева-Ресовского, которая будет находиться за возводимым Преображенским парком. К слову, на этой улице планируется построить трамвайную линию и депо. Стоимость размещенного лота — 655,6 млн рублей.

И третий проект на сумму 247,6 млн рублей — соединение проспекта Академика Сахарова и улицы Амундсена до Екатеринбургской автомобильной дороги (ЕКАД).