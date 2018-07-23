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Главный переговорщик ЕС отверг предложение Великобритании по Brexit
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Главный переговорщик ЕС отверг предложение Великобритании по Brexit 

Прайм 47 минут назад
МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Главный переговорщик ЕС Мишель Барнье отверг последнее предложение Великобритании по Brexit, согласно сообщению Financial Times со ссылкой на неизвестные источники. Предложение британской стороны предусматривало сохранение у Великобритании свободного доступа к финансовому рынку ЕС после выхода из торгово-политического блока.
Барнье отметил, что реализация данной инициативы помешала бы ЕС контролировать свой рынок финансовых услуг, говорилось в статье FT, сообщает Dow Jones.
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