Главный переговорщик ЕС отверг предложение Великобритании по Brexit 

МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Главный переговорщик ЕС Мишель Барнье отверг последнее предложение Великобритании по Brexit, согласно сообщению Financial Times со ссылкой на неизвестные источники. Предложение британской стороны предусматривало сохранение у Великобритании свободного доступа к финансовому рынку ЕС после выхода из торгово-политического блока.
Барнье отметил, что реализация данной инициативы помешала бы ЕС контролировать свой рынок финансовых услуг, говорилось в статье FT, сообщает Dow Jones.