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Владельцев грузовиков обяжут менять «Платон» раз в три года
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Владельцев грузовиков обяжут менять «Платон» раз в три года 

BFM.RU 36 минут назад
Фото: РИА "Новый День"
Минтранс РФ предлагает обязать пользователей системы «Платон» контролировать срок службы бортовых устройств, по которым рассчитывается плата за проезд. Ведомство готовит соответствующее постановление правительства, передает «Интерфакс».
«Срок службы таких устройств составляет три года и обусловлен сроком действия установленных в нем средств криптографической защиты информации, обеспечивающих достоверность и некорректируемость данных, передаваемых бортовыми устройствами», — говорится в сообщении Минтранса. В ведомстве поясняют, что аппаратура с истекшим сроком службы может передавать недостоверные данные о движении транспортных средств. При согласовании проекта заинтересованными ведомствами он может вступить в силу в сентябре 2018 года.
Напомним, система «Платон» введена Росавтодором в конце 2015 года, запуск сопровождался акциями протеста дальнобойщиков. В итоге систему запустили с тарифом 1,5 руб. за километр (вместо планируемого 3,7 руб.), но в апреле 2017 года стоимость проезда была увеличена до 1,9 руб. Штраф за неоплату проезда в рамках системы решено было увеличить с 5 тысяч до 20 тысяч рублей.
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