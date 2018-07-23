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Минтранс предложил менять бортовые устройства системы «Платон» каждые три года
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Минтранс предложил менять бортовые устройства системы «Платон» каждые три года 

Rambler News Service 35 минут назад
Министерство транспорта России предложило менять бортовые устройства системы «Платон» на грузовых автомобилях массой свыше 12 тонн каждые три года, следует из материалов министерства.
«Срок службы таких устройств составляет три года и обусловлен сроком действия установленных в нем средств криптографической защиты информации, обеспечивающих достоверность и некорректируемость данных, передаваемых бортовыми устройствами. Бортовые устройства с истекшим сроком службы могут передавать недостоверные данные о движении транспортных средств», — говорится в документе.
Минтранс рассчитывает, что норма вступит в силу с сентября 2018 года.
Официальный представитель оператора системы «Платон» пояснил RNS, что в настоящее время в системе зарегистрировано более 1 млн грузовых автомобилей массой более 12 тонн, которые используют около 800 тыс. бортовых устройств. Остальные перевозчики, среди которых в основном иностранные, пользуются для оплаты проезда маршрутными картами, уточнил он.
Российские перевозчики получают бортовые устройства системы «Платон» бесплатно, а иностранные — вносят обеспечительный платеж за устройство в размере около 6 тыс. рублей, который возвращается при сдаче устройства.
Первые перевозчики, которые получили бортовые устройства для взимания планы системы «Платон», начнут заменять бортовые устройства в сентябре 2018 года. Всего на первом этапе потребуется замена около 250 тыс. устройств, уточнил представитель оператора.
Ранее сообщалось, что Минтранс в 2018 году ожидает сборы от системы «Платон» в размере 20 млрд рублей.
«Платон» — система взимания платы с грузовых автомобилей массой свыше 12 тонн за проезд по федеральным трассам. Средства направляются на развитие и восстановление дорожной инфраструктуры.
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