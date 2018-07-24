Дальнобойщиков обяжут менять устройства системы «Платон» каждые три года?

Министерство транспорта РФ предложило обязать владельцев грузовых автомобилей массой свыше 12 тонн менять устройства для работы с системой «Платон» каждые три года. Соответствующий документ с проектом о внесении изменений опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Срок службы обусловлен сроком действия установленных в них средств криптографической защиты информации, обеспечивающих достоверность и некорректируемость данных», — считают в Минтрансе.

Генеральный директор агентства разведывательных технологий «Р-Техно» Роман Ромачев считает, что такая аргументация звучит сомнительно:

Роман Ромачев генеральный директор агентства разведывательных технологий «Р-Техно» «Если имеется определенный картографический ключ, естественно, у него есть срок жизни, если же он заканчивается, соответственно, все данные перестают шифроваться. Они могут передаваться открытым путем без шифрации, а чтобы снова данные передавать в зашифрованном виде, его необходимо обновить. Менять само устройство „Платон“, скорее всего, глупо, это желание нажиться, а многие девайсы, я думаю, вполне возможно обновить через интернет, удалив старую прошивку и внедрив новый ключ. Возможно, поднимают шумиху. Те люди, которые пока не знают, пытаются бежать впереди паровоза».

В системе «Платон» размер платы за пользование автодорогами рассчитывается на основании данных, полученных от бортовых устройств. О необходимости регулярной замены устройств можно было бы говорить, если бы взлом девайсов водителями имел массовый характер. Сколько стоит взломать такое устройство и кто этим занимается? На эти вопросы отвечает президент логистической корпорации «ЕМСТС» Владимир Елин

Владимир Елин президент логистической корпорации «ЕМСТС» «Это великолепная отмазка, назовем так. Криптографическую систему очень сложно разрушить, нарушить или взломать. Чтобы взломать одно криптографическое устройство, надо потратить, наверное, 10 тысяч долларов. Вряд ли компания будет заниматься таким делом, самое главное, что можно потом отследить, если оно взломано и, соответственно, перепрошить программу. Это опасно и уголовно наказуемо, поэтому это не является основанием для замены целого парка. Это глупость».

По данным ТАСС, постановление Минтранса может вступить в силу уже в сентябре 2018 года.