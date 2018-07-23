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Подмосковное предприятие заплатит штраф в размере 18 млн рублей за участие в картеле
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Подмосковное предприятие заплатит штраф в размере 18 млн рублей за участие в картеле 

РИАМО 55 минут назад
Фото: РИАМО
Апелляционный суд поддержал постановление Управления ФАС России о привлечении ООО «ОртоЛогистик» к административной ответственности более чем на 18 миллионов рублей за участие в картеле, говорится в сообщении пресс-службы Управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.
Поводом для возбуждения дела послужило решение Управления о нарушении обществом антимонопольного законодательства в части заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных аукционах.
«Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным постановление Московского областного УФАС России о привлечении ООО «ОртоЛогистик» к административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства», — говорится в сообщении.
На основании указанного решения было вынесено постановление о привлечении ООО «ОртоЛогистик» к административной ответственности в виде административного штрафа в размере более 18 миллионов рублей.
Не согласившись с указанным постановлением, общество обратилось в суд. Однако девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «ОртоЛогистик» в удовлетворении требований и подтвердил законность постановления Московского областного УФАС России.
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