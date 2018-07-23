Подмосковное предприятие заплатит штраф в размере 18 млн рублей за участие в картеле

Апелляционный суд поддержал постановление Управления ФАС России о привлечении ООО «ОртоЛогистик» к административной ответственности более чем на 18 миллионов рублей за участие в картеле, говорится в сообщении пресс-службы Управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области

Поводом для возбуждения дела послужило решение Управления о нарушении обществом антимонопольного законодательства в части заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных аукционах.

«Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным постановление Московского областного УФАС России о привлечении ООО «ОртоЛогистик» к административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства», — говорится в сообщении.

На основании указанного решения было вынесено постановление о привлечении ООО «ОртоЛогистик» к административной ответственности в виде административного штрафа в размере более 18 миллионов рублей.

Не согласившись с указанным постановлением, общество обратилось в суд. Однако девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «ОртоЛогистик» в удовлетворении требований и подтвердил законность постановления Московского областного УФАС России.